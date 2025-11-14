Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 14vom 14.11.2025
38 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Der ehemalige Rockstar David wollte mit einer Schönheitsoperation lediglich seine Augenringe entfernen lassen, doch der Eingriff führte zu einer Entstellung des Augenlids. David hofft, dass Dr. Nassif das Problem wieder beheben kann. Die Bauch- und Bruststraffung der 21-jährigen Tatyana führte zu einer postoperativen Entzündung. Seither kämpft die junge Mutter mit täglichen Schmerzen und wendet sich an die beiden Spezialisten. Können sie ihr weiterhelfen?

