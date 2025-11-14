Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 14: Musikalische Albträume
38 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Der ehemalige Rockstar David wollte mit einer Schönheitsoperation lediglich seine Augenringe entfernen lassen, doch der Eingriff führte zu einer Entstellung des Augenlids. David hofft, dass Dr. Nassif das Problem wieder beheben kann. Die Bauch- und Bruststraffung der 21-jährigen Tatyana führte zu einer postoperativen Entzündung. Seither kämpft die junge Mutter mit täglichen Schmerzen und wendet sich an die beiden Spezialisten. Können sie ihr weiterhelfen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick