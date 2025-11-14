Ich träume von ImplantatenJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 15: Ich träume von Implantaten
31 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Shantels Brustoperation endete in einem Desaster: Ihre Oberweite ist seitdem asymmetrisch und hängt fast bis zum Bauchnabel. Die Untersuchung zeigt, dass viele Eingriffe nötig wären, um die Brustform wieder in Ordnung zu bringen. Wird sich die junge Frau dennoch auf die OP einlassen? Claudias Traum, Schauspielerin zu werden, scheiterte an einer verpfuschten Nasenkorrektur. Sie hofft, dass Dr. Nassif ihr Spiegelbild wieder verschönern kann.
