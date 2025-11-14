Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Die Comeback-Patienten

sixxStaffel 7Folge 16vom 14.11.2025
Die Comeback-Patienten

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 16: Die Comeback-Patienten

38 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Anstatt Hyaluron wurde Gina Silikon in die Wange gespritzt. Doch das Verfahren ist illegal und hat die Patientin nicht nur entstellt, sondern bereitet ihr täglich große Schmerzen. Die Spezialisten stehen mit dem Fall vor einer großen Herausforderung. Biancas Bauchstraffung führte zu Komplikationen und hat die junge Frau fast getötet. Nun hat sie eine große Narbe am Bauch, die ihr den Alltag erschwert. Sie hofft, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif eine Lösung für ihr Problem haben.

