Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 2: Ein fataler Haibiss
41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Nach einem schweren Autounfall fühlt sich Donnie unwohl in seiner Haut. Die Glas-Splitter des Wagens haben auf seinem Bauch eine große Narbe hinterlassen. Außerdem: Die Erotik-Tänzerin Chanel möchte größere Silikon-Brustimplantate. Dr. Dubrow und Dr. Nassif raten ihr jedoch von einer weiteren OP ab, da es zu großen Komplikationen kommen kann. Die junge Frau ist enttäuscht.
