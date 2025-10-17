Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verlassen wegen Schönheits-OP

sixxStaffel 7Folge 3vom 17.10.2025
Verlassen wegen Schönheits-OP

42 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Maritzas verpfuschte Bauchstraffung hinterließ nicht nur eine große Narbe, sondern zerstörte auch die Ehe der 49-Jährigen. Dr. Dubrow erklärt seiner Patientin, dass der Eingriff sehr komplizier ist und er eventuell ihren Bauchnabel rekonstruieren muss. Barak hat sich vor Jahren Silikon in die Oberarme spritzen lassen. Allerdings haben sich mit der Zeit Knötchen gebildet. Die Spezialisten überlegen, ob eine Operation Sinn macht, da dabei Nerven dauerhaft geschädigt werden könnten.

