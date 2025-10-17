Verlassen wegen Schönheits-OPJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 3: Verlassen wegen Schönheits-OP
42 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Maritzas verpfuschte Bauchstraffung hinterließ nicht nur eine große Narbe, sondern zerstörte auch die Ehe der 49-Jährigen. Dr. Dubrow erklärt seiner Patientin, dass der Eingriff sehr komplizier ist und er eventuell ihren Bauchnabel rekonstruieren muss. Barak hat sich vor Jahren Silikon in die Oberarme spritzen lassen. Allerdings haben sich mit der Zeit Knötchen gebildet. Die Spezialisten überlegen, ob eine Operation Sinn macht, da dabei Nerven dauerhaft geschädigt werden könnten.
