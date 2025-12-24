Hausaufgaben müssen seinJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 6: Hausaufgaben müssen sein
41 Min. Ab 12
Deana wollte einen Baywatch-Busen, doch aufgrund mehrerer Komplikationen ist ihre Oberweite nun völlig deformiert. Sie ist unglücklich und hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr helfen können. Keiths Körper gleicht einer künstlerischen Leinwand. Er ist stolz auf seine Tattoos, Piercings und Ziernarben im Gesicht. Er sucht die beiden Ärzte auf, weil er sich seine Nippel und den Bauchnabel entfernen lassen möchte. Was sagen die Spezialisten zu Keiths Vorhaben?
