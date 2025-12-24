Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Hausaufgaben müssen sein

sixxStaffel 7Folge 6vom 24.12.2025
Joyn Plus
Hausaufgaben müssen sein

Hausaufgaben müssen seinJetzt ohne Werbung streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 6: Hausaufgaben müssen sein

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Deana wollte einen Baywatch-Busen, doch aufgrund mehrerer Komplikationen ist ihre Oberweite nun völlig deformiert. Sie ist unglücklich und hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr helfen können. Keiths Körper gleicht einer künstlerischen Leinwand. Er ist stolz auf seine Tattoos, Piercings und Ziernarben im Gesicht. Er sucht die beiden Ärzte auf, weil er sich seine Nippel und den Bauchnabel entfernen lassen möchte. Was sagen die Spezialisten zu Keiths Vorhaben?

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 5 Staffeln und Folgen