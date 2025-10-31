Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ein medizinisches Rätsel

sixxStaffel 7Folge 8vom 31.10.2025
Ein medizinisches Rätsel

Ein medizinisches RätselJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 8: Ein medizinisches Rätsel

41 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Bruno hat zwei große, hängende Beulen am Bauch und keiner der bisher behandelnden Ärzte kennt die Ursache für die Anomalie. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow das medizinische Rätsel lösen? Christys Selbstbewusstsein leidet wegen einer verpfuschten Nasen-OP, deshalb wendet sie sich an die Spezialisten. Die Immobilienmaklerin will auf keinen Fall, dass ihre Nase durch eine Korrektur breiter wird, allerdings wird das vermutlich unumgänglich sein.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 4 Staffeln und Folgen