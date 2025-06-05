Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Mord aus Geldgier

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 14vom 05.06.2025
Joyn Plus
Mord aus Geldgier

Mord aus GeldgierJetzt ohne Werbung streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 14: Mord aus Geldgier

42 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

In Fort Myers in Florida findet ein Teenager bei der Arbeit im Garten seines Nachbars Überreste einer menschlichen Leiche. Er ruft die Polizei. Der Tote kann als David Thomas identifiziert werden, der seit sechs Wochen als vermisst gilt. Bei den Ermittlungen kommen bizarre Beweise und verblüffende Tatsachen ans Licht. Und es gibt gleich mehrere Verdächtige, weil der Tote seiner Ehefrau Annie offenbar über Jahre hinweg untreu war.

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 3 Staffeln und Folgen