Voltron: Legendärer Verteidiger
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Voltron: Legendärer Verteidiger
Das Universum ist in Gefahr: Keith, Lance, Hunk, Pidge und Shiro stellen sich mutig den außerirdischen Streitkräften von König Zarkon, der die Macht an sich reißen will. An der Seite ihrer gewaltigen Roboter-Löwen besitzen die fünf Jugendlichen die Fähigkeit, sich zum legendären Voltron zu vereinen. Doch wird ihre Stärke ausreichen, um im intergalaktischen Krieg zu bestehen und die Galaxis vor dem Bösen zu bewahren?