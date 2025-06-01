Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was Tiere denken

Eine appetitlose Ente, ein Rolli-Hund und Alpakas mit Attitüde

sixxStaffel 1Folge 4vom 01.06.2025
Folge 4: Eine appetitlose Ente, ein Rolli-Hund und Alpakas mit Attitüde

44 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 6

Die Serie begleitet die bekannte Tierpsychologin Beth Lee-Crowther auf ihren Reisen durch Großbritannien. Sie trifft Tierbesitzer, um Fragen zu beantworten, die diese ihren Lieblingen schon immer stellen wollten. Beths Fähigkeiten zur Tierkommunikation helfen dabei, Tier und Besitzer einander näherzubringen.

