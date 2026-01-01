Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Eine ruhmreiche Auszeichnung / Der Umgang mit Menschen

CrunchyrollStaffel 1Folge 20
Eine ruhmreiche Auszeichnung / Der Umgang mit Menschen

Eine ruhmreiche Auszeichnung / Der Umgang mit MenschenJetzt kostenlos streamen

Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Folge 20: Eine ruhmreiche Auszeichnung / Der Umgang mit Menschen

24 Min.Ab 12

Suzuki ist einfach zu gut für diese Welt, der 14-Jährige lehnt keinen Gefallen ab. Doch als er plötzlich von einem Dämon adoptiert wird, der sich als sein "Großvater" entpuppt, landet er mitten in einer Schule voller Monster! Zwischen Höllenunterricht, gefährlichen Mitschülern und seinem Doppelleben als "Undercover-Appetithappen" erwartet ihn das verrückteste Abenteuer seines Lebens.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weclome to Demon School! Iruma-Kun
Crunchyroll
Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Alle 2 Staffeln und Folgen