Der Kuss der blonden KellnerinJetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 1: Der Kuss der blonden Kellnerin
47 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Drei Frauen teilen dasselbe Schicksal: den Verrat ihrer Ehemänner. 1963 entdeckt die Hausfrau Beth Ann den Betrug ihres Mannes mit einer blonden Kellnerin, doch sie ringt lange mit der bitteren Wahrheit. 1984 wird die erfolgreiche Business-Dame Simone tief erschüttert, als sie von der Homosexualität ihres Mannes erfährt. Und 2019 muss die Anwältin Taylor ihre offene Ehe neu definieren, als ihre Geliebte Jade bei ihr und ihrem Mann einzieht und alles ins Wanken bringt.
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