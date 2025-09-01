Ehebruch und KindergartenJetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 5: Ehebruch und Kindergarten
49 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Beth Ann versteckt sich 1963 in Aprils Badezimmer, als diese auf Rob trifft und ihm ihre Liebe gesteht. Als er seine Affäre zurückweist, erkennt Beth Ann, wie tief sie in ein Lügennetz verstrickt ist. 1984 wird Simone fast bei einem heimlichen Treffen mit Tommy erwischt. Sie gesteht Karl die Affäre, der zu ihrer Enttäuschung gelassen reagiert. Und 2019 begeht Eli einen Vertrauensbruch, als er unter Medikamenteneinfluss Jade küsst und Taylor nichts davon erzählt.
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