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Why Women Kill

Ehebruch und Kindergarten

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5vom 01.09.2025
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Why Women Kill

Folge 5: Ehebruch und Kindergarten

49 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Beth Ann versteckt sich 1963 in Aprils Badezimmer, als diese auf Rob trifft und ihm ihre Liebe gesteht. Als er seine Affäre zurückweist, erkennt Beth Ann, wie tief sie in ein Lügennetz verstrickt ist. 1984 wird Simone fast bei einem heimlichen Treffen mit Tommy erwischt. Sie gesteht Karl die Affäre, der zu ihrer Enttäuschung gelassen reagiert. Und 2019 begeht Eli einen Vertrauensbruch, als er unter Medikamenteneinfluss Jade küsst und Taylor nichts davon erzählt.

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