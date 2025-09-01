Die Frau in unserem BettJetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 9: Die Frau in unserem Bett
51 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
1963 deckt Beth Ann ein tödliches Geheimnis um Robs weitere Affäre und den Tod der gemeinsamen Tochter auf. Schockiert über die Kaltblütigkeit ihres Mannes, greift sie zu drastischen Mitteln und besorgt sich eine Waffe. 1984 kämpft Simone um Karls Würde, als er wegen seiner HIV-Erkrankung gesellschaftlich geächtet wird - bis Naomi zur gefährlichen Gegnerin wird. Und 2019 verursacht Jade einen Unfall, nachdem ihr manipulatives Lügenkonstrukt zerbrochen ist.
Alle Staffeln im Überblick