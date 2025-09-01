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Why Women Kill

Die Frau in unserem Bett

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9vom 01.09.2025
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Folge 9: Die Frau in unserem Bett

51 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

1963 deckt Beth Ann ein tödliches Geheimnis um Robs weitere Affäre und den Tod der gemeinsamen Tochter auf. Schockiert über die Kaltblütigkeit ihres Mannes, greift sie zu drastischen Mitteln und besorgt sich eine Waffe. 1984 kämpft Simone um Karls Würde, als er wegen seiner HIV-Erkrankung gesellschaftlich geächtet wird - bis Naomi zur gefährlichen Gegnerin wird. Und 2019 verursacht Jade einen Unfall, nachdem ihr manipulatives Lügenkonstrukt zerbrochen ist.

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