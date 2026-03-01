Wer ist die Böseste im ganzen Land?Jetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 2: Wer ist die Böseste im ganzen Land?
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Nachdem Alma herausfindet, welch perfides Geheimnis hinter den fragwürdigen Souvenirs ihres Mannes steckt, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen. Und als wäre das nicht schon genug, werden die beiden auch noch von einer neugierigen Nachbarin ausgespäht - mit Folgen. Unterdessen muss sich Rita mit der Tochter ihres verhassten Noch-Ehemannes herumschlagen. Doch ihre Gedanken kreisen allein um ihren jungen Liebhaber Scooter.
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