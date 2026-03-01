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Why Women Kill

Eine Dame für die Blumen

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 3vom 01.03.2026
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Why Women Kill

Folge 3: Eine Dame für die Blumen

44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Alma und Bertram geraten in die Bredouille und schmieden einen riskanten Plan, um eine drohende Enthüllung abzuwenden. Ob es ihnen gelingen wird, mit ihrer fingierten Geschichte die Fassade zu wahren und vor der Justiz zu entkommen? Unterdessen versucht Rita, einen schwelenden Konflikt mit Catherine zu entschärfen, während Dee Vern einschaltet, um Scooter auf den Zahn zu fühlen - mit ungeahnten Folgen.

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