Why Women Kill
Folge 5: Instrumente des Schicksals
47 Min.Ab 12
Rita schmiedet einen besonders herzlosen Plan, nachdem sie erfährt, dass ihre Rivalin Dee ausgerechnet die Tochter von Alma ist - jener Alma, die um Haaresbreite in Ritas elitären Gartenclub aufgenommen worden wäre. Und obwohl Alma Ritas ganze Verletzlichkeit aus nächster Nähe zu spüren bekommt, erkennt sie schon bald, dass sie aus der heiklen Situation einen Vorteil ziehen könnte. Bertram hingegen ringt mit seinen inneren Dämonen und sucht Rat bei einem alten Vertrauten ...
