Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wild Cards

Der Unendlichkeitsdieb

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Der Unendlichkeitsdieb

Der UnendlichkeitsdiebJetzt ohne Werbung streamen

Wild Cards

Folge 1: Der Unendlichkeitsdieb

41 Min.Ab 12

Er ist ein mürrischer Cop, der Regeln befolgt. Sie ist eine charmante Trickbetrügerin, die Regeln bricht. Als die Hochstaplerin Max einen wichtigen Hinweis in einem Fall liefert, muss der strafversetzte Detective Ellis mit ihr zusammenarbeiten. Während er auf Beweise setzt, verlässt sie sich auf ihren Instinkt und eher unkonventionelle Methoden. Wird es dem einsamen Wolf und der Meisterin der Maskerade gelingen, ihre Differenzen zu überwinden und zu einem Dreamteam zu werden?

Alle Staffeln im Überblick

Wild Cards
SAT.1 emotions
Wild Cards

Wild Cards

Alle 1 Staffeln und Folgen