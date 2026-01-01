Wild Cards
Folge 1: Der Unendlichkeitsdieb
41 Min.Ab 12
Er ist ein mürrischer Cop, der Regeln befolgt. Sie ist eine charmante Trickbetrügerin, die Regeln bricht. Als die Hochstaplerin Max einen wichtigen Hinweis in einem Fall liefert, muss der strafversetzte Detective Ellis mit ihr zusammenarbeiten. Während er auf Beweise setzt, verlässt sie sich auf ihren Instinkt und eher unkonventionelle Methoden. Wird es dem einsamen Wolf und der Meisterin der Maskerade gelingen, ihre Differenzen zu überwinden und zu einem Dreamteam zu werden?
Wild Cards
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
