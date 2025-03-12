Wild Cards
Folge 3: Der Wolf des Weinbergs
41 Min.Ab 12
Im malerischen Stanford Township verschwindet der lokale Metzger spurlos - ein Fall für Max und Ellis. Dabei entdecken die beiden inmitten von Weinbergen mehr als nur edle Tropfen: Eine beunruhigende Nachricht im Caravan des Metzgers und eine blutige Schürze im nahegelegenen Wolfsreservat lassen die Idylle bröckeln. Die Ermittlungen drohen zu einem nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel zu werden, das die junge Partnerschaft auf eine harte Probe stellt.
