Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wild Cards

Der Buchhalter von Monte Christo

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Der Buchhalter von Monte Christo

Der Buchhalter von Monte ChristoJetzt ohne Werbung streamen

Wild Cards

Folge 5: Der Buchhalter von Monte Christo

41 Min.Ab 12

Wegen ihrer unorthodoxen Methoden geraten Max und Ellis mit Chief Li aneinander. Doch für Vorwürfe bleibt kaum Zeit: Ellis' Ex-Freundin, Detective Sisco, bittet ihn um Hilfe bei der Suche nach einem verschwundenen Zeugen, der gegen die Mafia aussagen soll. Während Sisco an Max' Loyalität zweifelt, scheinen ihre Kontakte der einzige Weg zu sein, um den Mann zu finden, bevor es zu spät ist.

Alle Staffeln im Überblick

Wild Cards
SAT.1 emotions
Wild Cards

Wild Cards

Alle 1 Staffeln und Folgen