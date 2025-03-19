Der Buchhalter von Monte ChristoJetzt ohne Werbung streamen
Wild Cards
Folge 5: Der Buchhalter von Monte Christo
41 Min.Ab 12
Wegen ihrer unorthodoxen Methoden geraten Max und Ellis mit Chief Li aneinander. Doch für Vorwürfe bleibt kaum Zeit: Ellis' Ex-Freundin, Detective Sisco, bittet ihn um Hilfe bei der Suche nach einem verschwundenen Zeugen, der gegen die Mafia aussagen soll. Während Sisco an Max' Loyalität zweifelt, scheinen ihre Kontakte der einzige Weg zu sein, um den Mann zu finden, bevor es zu spät ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
