Wild Cards
Folge 6: Biss zum Drehschluss
41 Min.Ab 12
Als die Stars der Erfolgsserie "Vampire Nights" von einem Stalker bedroht werden, wittert Superfan Max ihre Chance. Gemeinsam mit Ellis möchte sie am Set ermitteln, um ihre Idole zu treffen. Doch zwischen Autogrammjagd und falschen Vampirzähnen warten echte Gefahren. Mysteriöse Unfälle bringen die Ermittler auf eine heiße Spur: Der Täter muss Teil der Crew sein...
