Wild Cards

Therapie bei Dr. Sophie

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8
Therapie bei Dr. Sophie

Folge 8: Therapie bei Dr. Sophie

41 Min.Ab 12

Die Beziehung zwischen den Ermittlern Max und Ellis ist bestenfalls als angespannt zu bezeichnen, da passt es gar nicht, dass ihr neuester Fall sie in die Welt der Paare und Paarprobleme führt. Eine berühmte Therapeutin wurde ermordet und um an den Täter zu kommen, müssen Max und Ellis undercover ermitteln. Getarnt als Pärchen kämpfen sie sich durch Therapiesitzungen und stoßen dabei auf ein Netz aus Lügen und Intrigen.

SAT.1 emotions
