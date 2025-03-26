Wild Cards
Folge 8: Therapie bei Dr. Sophie
41 Min.Ab 12
Die Beziehung zwischen den Ermittlern Max und Ellis ist bestenfalls als angespannt zu bezeichnen, da passt es gar nicht, dass ihr neuester Fall sie in die Welt der Paare und Paarprobleme führt. Eine berühmte Therapeutin wurde ermordet und um an den Täter zu kommen, müssen Max und Ellis undercover ermitteln. Getarnt als Pärchen kämpfen sie sich durch Therapiesitzungen und stoßen dabei auf ein Netz aus Lügen und Intrigen.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren