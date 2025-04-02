Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wild Cards

Der Insider

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9
Joyn Plus
Der Insider

Der InsiderJetzt ohne Werbung streamen

Wild Cards

Folge 9: Der Insider

41 Min.Ab 12

Eigentlich wollte Max an ihrem freien Tag nur schnell zur Bank. Doch der Termin nimmt eine drastische Wendung, als plötzlich zwei bewaffnete Männer die Bank stürmen und alle Anwesenden als Geiseln nehmen. Gefangen zwischen panischen Kunden und den skrupellosen Verbrechern versucht Max, einen kühlen Kopf zu bewahren, um heimlich Informationen zu sammeln, die bei ihrer Befreiung behilflich sein könnten.

Alle Staffeln im Überblick

Wild Cards
SAT.1 emotions
Wild Cards

Wild Cards

Alle 1 Staffeln und Folgen