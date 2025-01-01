Wild Wedding
1 Staffel
Wild Wedding
Der August ist der beliebteste Hochzeitsmonat der Deutschen - und immer öfter wollen sie ungewöhnlich heiraten. Wie schräg man feiern kann, beweisen 16 Paare in der neuen Doku-Soap-Reihe "Wild Wedding - JA ich will, aber schrill". Ob dekadente Sausen, traditionelle Feierlichkeiten oder knallbunte Multi-Kulti-Trauungen: Moderatorin Funda Vanroy präsentiert die verrücktesten Paare. Schon bei den Vorbereitungen steht fest: Hängt der Himmel voller Geigen, lauern am Boden Fallstricke!