Song korrekt oder weg! (mit Papaplatte & Reeze)Jetzt kostenlos streamen
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 23.12.2024: Song korrekt oder weg! (mit Papaplatte & Reeze)
15 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Wer erkennt die meisten Songs und kann fiesen Ekelshots entgehen? Heute im Kampf um die goldene Ananas auf der goldenen Tischplatte: Papaplatte & Reeze.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren