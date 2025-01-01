WWE RAW
Die größten Wrestling-Stars der Welt im Ring. Schau dir Stars wie CM Punk, Seth Rollins oder Roman Reigns in knallharten Matches an.
WWE Raw: Profi-Wrestling aus den USA
Die World Wrestling Entertainment Inc., kurz WWE, ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen, das seit 1980 für seine Wrestling-Shows und TV-Sendungen bekannt ist. Das WWE ist vor allem durch seine drei wöchentliche Live Shows berühmt geworden. Dazu zählt eben WWE Monday Night Raw, kurz WWE Raw, WWE Smackdown und WWE Nxt. Zusammen bilden diese drei Live-Shows die größte Wrestling-Organisation der Welt. Die WWE Sendungen werden seit 1993 wöchentlich in den USA live gesendet. Dabei gilt Raw aufgrund seiner langen Geschichte und hohen Einschaltquoten als Flaggschiff der WWE.
Die WWE Superstars
Welche Wrestler sind bei WWE Raw und WWE Smackdown eigentlich zu sehen? Ein WWE Wrestler, den man mittlerweile fast nur aus Hollywood kennt, ist John Cena. Dieser wurde von WWE-Superstars wie Kurt Angle und John Layfield als der beste Wrestler aller Zeiten bezeichnet. Seit einer Weile ist John Cena allerdings hauptsächlich in Filmen und nicht in Wrestling-Matches zu sehen. Er geht somit den selben Weg wie WWE-Superstar Dwayne "The Rock" Johnson, der nach seiner aktiven Wrestlingkarriere ebenfalls einer der erfolgreichsten Schauspieler überhaupt geworden ist.
Der im Moment größte Superstar bei WWE Raw und WWE Smackdown kommt aus einer traditionsreichen Wrestlingfamilie und ist ein entfernter Cousin von Dwayne Johnson: Der selbsternannte Tribal-Chief Roman Reigns. Seit über zwei Jahren, beherrscht er das Geschehen im Ring und ist zusammen mit seinen Cousins, den Usos, der unantastbare Champion der WWE. Selbst sein größter Rivale, das Biest Brock Lesnar, einer der dominantesten Wrestler in der WWE-Geschichte, konnte ihm in den letzten Monaten nicht besiegen. Ein weiterer großer WWE-Superstar, der auf der Jagd nach Reigns Championship ist, ist der Schotte Drew McIntyre, der selbst schon zweifacher Champion war. Das Machtgefüge der WWE wird mit der Rückkehr von Superstar Bray Wyatt zu Smackdown allerdings wieder auf den Kopf gestellt werden.
Ein anderes bekanntes Gesicht bei WWE Raw ist Randy Orton. Sein erster Kampf fand 1991 in der WWE Nebenshow Sunday Night Heat gegen Billy Gunn statt. Dreizehn Jahre später errang der Wrestler den World Heavyweight Title. Diesen verlor er schon einen Monat später an Triple H. Durch den Sieg gegen Bobby Roode gewann Orton im März 2018 zum ersten Mal in seiner Karriere die WWE United States Championship, die er schon wieder nach 28 Tagen verlor. Nach dem Titelverlust erfolgten kleinere Fehden, unter anderem gegen Rey Mysterio und Jeff Hardy.
Bei Raw sind auch viele andere beliebte Wrestler zu sehen. Darunter zählen die WWE-Superstars Kevin Owens, AJ Styles, Aleister Black, Angel Garza, Bobby Lashley, Braun Strowman, Seth Rollins, Rey Mysterio und Edge.
Vor allem das Frauenwrestling hat in den letzten Jahren einen enormen Boost erlebt. Wrestlerinnen wie die aktuelle WWE Championesse Bianca Belair, Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks, Asuka oder Bayley haben dafür gesorgt, dass sich die weiblichen WWE-Superstars auf keinen Fall vor ihren männlichen Kollegen verstecken müssen. Im Gegenteil sind es die Frauen, die hier den Männern sogar oftmals die Show stehlen.
Neues Management sorgt für Auftrieb
Mit der Übernahme der Kreativabteilung des ehemaligen Superstars Triple H im Juni 2022 befindet sich die WWE im Aufschwung und begeistert weltweit wieder ihre Fans. Der frische Wind, der seit dem Rücktritt des ehemaligen WWE-Boss Vince McMahon weht, sorgt für aufregende und packende Storylines, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte.
In den USA läuft WWE Raw auf USA Network, in England wird die Sendung auf Sky Sports ausgestrahlt und in Deutschland sendet ProSieben Maxx mittwochs die aktuellen Folgen. Falls du eine Folge von WWE Raw im TV verpasst hast, kannst du diese jederzeit online auf Joyn streamen. Auch WWE Smackdown und viele andere WWE-Shows findest du auf Joyn.