Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Lassos raus, Cowboys und Cowgirls! Nicht erst seit Beyoncé und "Texas Hold 'Em" boomt der Western-Lifestyle in Deutschland. Die vierteilige Doku-Reihe "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" begleitet Western-Begeisterte quer durch die Republik. Alle eint eine Leidenschaft: Sie lieben den kultigen Country-Style und leben das kernige Lebensgefühl Nordamerikas auf ihren Ranches und in Westernstädten zwischen Brandenburg und Bayern, Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen.