Young Rock
Folge 2: Alles nur Fake?
21 Min.Ab 12
Im Jahr 1987 lebt Dwayne Johnson mit seiner Familie in Pennsylvania. Der Teenager gibt vor, dass seine Familie reich ist, um die Mädchen in der Schule zu beeindrucken. Vor allem die beliebte Karen hat es dem jungen Dwayne angetan. Er führt sie zu einem Date aus, doch der geplante Ausflug zu dem Wrestling-Match seines Vaters könnte sein Lügengeflecht zum Einsturz bringen.
