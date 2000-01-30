Zwei Asse & ein König
Folge 1: Teil 1
Jan de Fries und Dirk Hansen sind beste Freunde von Kindesbeinen an. Jan ist ein angesehener Meeresbiologe und Naturschützer, Dirk ein diplomierter Schiffbauer, der an einer revolutionären Erfindung arbeitet - aber leider pleite ist. Nach einer Segelregatta erfahren die beiden Freunde vom Tod von Jans Vater Jens. Zur Beerdigung erscheint alles, was in Hamburg Rang und Namen hat. Die Familie de Fries ist eine wohlhabende alte Reederfamilie. Die Geschäfte unter Leitung des Familienoberhauptes Jens de Fries und seinem Partner und Schwiegersohn Dr. Lührs florierten. Nun liegen die Firmengeschicke der "de Fries Gruppe" ganz in Lührs Händen. Bei der Testamentseröffnung gibt es eine große Neuigkeit: Gloria, Jens de Fries zweite Frau, ist schwanger. Lührs bezweifelt, dass Jens der Vater ist und erwirkt, dass die Testamentsvollstreckung aufgeschoben wird, bis die Vaterschaft geklärt werden kann. Jens Sohn Jan de Fries, befreundet mit der charmanten Bankierstochter Corinna zur Netten, steht dem Machtzuwachs von Lührs nach dem Tod seines Vaters skeptisch gegenüber. Er kommt einem Umweltskandal auf die Schliche, in den die Firma seines Vaters verwickelt zu sein scheint. Er beginnt zusammen mit Dirk Nachforschungen über die "Ökotrans" anzustellen, einer bei der "de Fries Gruppe" unter Vertrag stehende Schiffslinie. Sie finden heraus, dass eines der Schiffe wiederholt auf dem Weg nach Danzig, wo Altöl abgeliefert werden sollte, einen unerklärlichen Umweg über die Deutsche Bucht gemacht hat. Weitere Recherchen ergeben, dass sich drei stillgelegte Bohrinseln in diesem Gebiet befinden. Kurz entschlossen besteigen sie einen Helikopter und fliegen zu einer Bohrinsel in der Nähe des "Nationalparks Nordsee". Die "Ökotrans II" liegt hier vor Anker und pumpt Giftmüll zur Verklappung in den stillgelegten Bohrkern. Jan stellt Dr. Lührs zur Rede. Dieser beteuert, nichts mit den Unternehmungen der "Ökotrans II" zu tun zu haben - doch seine Aussage ist unglaubwürdig.
