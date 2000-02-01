Zwei Asse & ein König
Folge 2: Teil 2
Als die "de Fries Gruppe" ihr hundertjähriges Bestehen feiert, ist plötzlich Hajo Hansen aufgetaucht. Hajo Hansen ist Dirks Vater und früherer Besitzer der "Hansen-Werft", die sich heute im Besitz der "de Fries Gruppe" befindet. Vor zehn Jahren wurde Hajo Opfer der unlauteren Machenschaften der "de Fries Gruppe". Er verlor seinen gesamten Besitz, verschwand von der Bildfläche und wurde schließlich für tot erklärt. Am Ende des 1. Teils verkündet Hajo der erstaunten Festgesellschaft, dass er die schmutzigen Geschäfte der "de Fries Gruppe" aufdecken und seinen Besitz zurückerhalten werde. Sicherheitskräfte führen Hajo ab. Jan folgt Hajo zur Werft, wo er dessen Sohn Dirk überrascht. Dirk ist überglücklich, seinen totgeglaubten Vater wiederzusehen und stellt Hajo seinen zehnjährigen Enkel Kevin vor. Gloria bringt einen Sohn zur Welt. Hajo besucht seine jahrelange Liebe Else und gesteht nur seinem alten Freund Paulsen, dass er todkrank ist. Dirk beginnt eine romantische Liebesbeziehung mit der Wasserschutzpolizistin Vera Müller - sehr zur Begeisterung seines Sohnes Kevin. Kevin will seinen Vater unter die Haube bringen, damit er zu ihm ziehen darf. Mit Hajos Hilfe löst Dirk die letzten Probleme an seiner Erfindung, dem "Albatros", einer Kombination aus Schiff und Flugzeug. Mit Hochdruck bereitet Dirk den Jungfernflug vor. Hajo und Jan beauftragen die Hamburger Anwaltskanzlei Holm Tippner mit den Ermittlungen gegen die "de Fries Gruppe". Neue Beweise zeigen, dass Gelder in Millionenhöhe über ausländische Tochterunternehmen veruntreut wurden. Lührs Macht beginnt zu schwinden. Als Jan erfährt, dass Lührs seine Frau Frauke mit der jüngeren Schwester Silke betrügt, kann er ihn aus der Firma drängen. Nun ist Lührs endgültig Jans Feind.
