Zwei Brüder
Folge 1: Tödliche Träume
Ein junges Mädchen wird unter Todesqualen von ihrem Freund nachts in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch die ärztliche Hilfe kommt zu spät. Das Mädchen stirbt an einer mit Strychnin versetzten Ecstasy-Tablette. Doch dies ist kein Einzelfall. Die Zahl der Drogenopfer in der Münchner City, die auf diese Weise zu Tode kommen, wächst alarmierend. Die Polizei ist ratlos. Kriminalkommissar Peter Thaler und Richard Zerweck, sein Kollege von der Drogenabteilung, nehmen die Fahndung auf. Halbweltkönig Carl Polzer, bei der Polizei längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, steht im Verdacht, nach einschlägiger Erfahrung im Waffenhandel nun auch ins Drogengeschäft einsteigen zu wollen. Aber es gibt keinerlei Beweise. Peter ermittelt die Identität des Jungen, der seine Freundin ins Krankenhaus brachte. Es handelt sich um Uli Neumaier, den Sohn des Staatssekretärs. Karl Neumaier ist bekannt für seinen harten Kurs in der Ermittlungsarbeit gegen den Rauschgifthandel. Während sich Peter von dem Jungen Informationen über die Hintermänner der Dealer erhofft, setzt sein Vater alles daran, Ulis Verbindung zur Szene zu vertuschen. Mit der Pistole seines Vaters tritt Uli unbemerkt einen Rachefeldzug gegen den Mörder seiner Freundin an. Kurz darauf findet ihn die Polizei mit gebrochenem Genick in einer Lagerhalle Polzers. Christoph und Karl Neumaier entschließen sich endlich zu einer groß angelegten Abhöraktion, von der man sich die Festnahme der Drahtzieher erhofft. Der "Lauschangriff" konfrontiert die Ermittler mit einer schockierenden Tatsache.
