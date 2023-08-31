Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksalsschläge und schlechte Wetterbedingungen: Der Kampf um die Gutshäuser

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 31.08.2023
46 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 6

Familie Gräff werkelt seit 2021 an ihrem Gutshaus Ganzlin. Immer wieder schaffen es der Journalist und die Lehrerin, ihre drei Kinder zum Schuften zu motivieren. Gutshausretter Christian Czerny kämpft mit viel Herzblut für den Erhalt seines Gutshauses Kraaz. Allerdings trafen in den letzten Monaten gleich mehrere Schicksalsschläge aufeinander. Auf Gut Hummendorf in Bayern liegen die Bauerarbeiten auf Eis - das Wetter macht Janosch und Charlotte einen Strich durch die Rechnung ...

