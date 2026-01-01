3 Engel für Charlie - Volle Power
102 Min.Ab 12
Natalie, Dylan und Alex sind clever, sie haben Power - und sie arbeiten für Charlie! Diesmal gibt es einen ebenso gefährlichen wie spektakulären Fall zu lösen, bei dem die nationale Sicherheit auf dem Spiel steht. Gangster haben zwei Ringe gestohlen, die mehr verbergen, als man auf den ersten Blick ahnt: Die Ringe sind Datenträger, auf denen sämtliche Informationen über jeden einzelnen Teilnehmer des amerikanischen Zeugenschutzprogramms gespeichert sind. Die Engel sind bereit ...