65
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
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Spannendes Sci-Fi-Abenteuer mit Adam Driver: Vor etwa 65 Millionen Jahren leben Dinosaurier auf der Erde. Weit entfernt auf einem Planeten namens Somaris existieren indes menschenähnliche Individuen. Diese intelligente Lebensform erforscht das All. Bei einer Expedition wird das Raumschiff des Astronauten Mills von Asteroiden beschädigt und landet daraufhin auf der Erde. Nur Mills und die kleine Koa überleben. Gemeinsam bahnen sie sich ihren Weg zu einer Rettungskapsel.