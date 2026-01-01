Vor TV
American Pie - Das Klassentreffen
109 Min.Ab 12
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American Pie - Das Klassentreffen
Die vier Chaoten aus dem Teenie-Kultfilm "American Pie" sind erwachsen geworden: Nach Schulabschluss hat sich im Leben von Jim, Oz, Stifler und Finch viel getan. Kinder, Ehe und Beruf bringen Verantwortung und Probleme mit sich. Doch beim Wiedersehen ist das schnell vergessen. Erinnerungen werden ausgegraben, Ex-Freundinnen rühren an den Gefühlen der Jungs und bald gehen auch die pubertären Gemüter wieder mit ihnen durch. Langweilig wird es auf diesem Klassentreffen nicht ...