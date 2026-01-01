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American Pie - Das Klassentreffen

American Pie - Das Klassentreffen

109 Min.Ab 12
Kabel Eins109 Min.Ab 12
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Kabel Eins
American Pie - Das Klassentreffen

American Pie - Das Klassentreffen

Die vier Chaoten aus dem Teenie-Kultfilm "American Pie" sind erwachsen geworden: Nach Schulabschluss hat sich im Leben von Jim, Oz, Stifler und Finch viel getan. Kinder, Ehe und Beruf bringen Verantwortung und Probleme mit sich. Doch beim Wiedersehen ist das schnell vergessen. Erinnerungen werden ausgegraben, Ex-Freundinnen rühren an den Gefühlen der Jungs und bald gehen auch die pubertären Gemüter wieder mit ihnen durch. Langweilig wird es auf diesem Klassentreffen nicht ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2012
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH