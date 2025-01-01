Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vor TV
Bean - Der ultimative Katastrophenfilm

Bean - Der ultimative Katastrophenfilm

86 Min.Ab 6
Kabel Eins86 Min.Ab 6
Vor TV
Kabel Eins
Bean - Der ultimative Katastrophenfilm

Bean - Der ultimative Katastrophenfilm

Nach einer Millionenspende kann endlich ein amerikanisches Kunstwerk vom Pariser Musée D'Orsay freigekauft und in die Grierson Gallery nach Los Angeles zurückgebracht werden. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, hat man einen Kunstexperten von der Royal National Gallery of England eingeladen. Dr. Bean soll eine feierliche Rede halten - ein grober Fehler, wie sich zeigt. Denn Bean, in Wirklichkeit der Museumswärter, sorgt überall nur für Chaos und Katastrophen!

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH