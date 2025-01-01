Blackhat - Außer Kontrolle
Chris Hemsworth zeigt in diesem Action-Thriller vollen Körpereinsatz: In einem Atomkraftwerk in Hongkong kommt es zu einer Explosion, und an der Börse geschehen unerklärliche Kursveränderungen. Schnell wird klar: Hier sind kriminelle Hacker am Werk, und sie haben gerade erst angefangen. Das FBI wendet sich an das inhaftierte Computergenie Nick Hathaway und bietet ihm einen Deal an: Seine Freiheit gegen die Auslieferung der Hacker.