Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blackhat - Außer Kontrolle

Blackhat - Außer Kontrolle

128 Min.Ab 16
Kabel Eins128 Min.Ab 16
Kabel Eins
Blackhat - Außer Kontrolle

Blackhat - Außer Kontrolle

Chris Hemsworth zeigt in diesem Action-Thriller vollen Körpereinsatz: In einem Atomkraftwerk in Hongkong kommt es zu einer Explosion, und an der Börse geschehen unerklärliche Kursveränderungen. Schnell wird klar: Hier sind kriminelle Hacker am Werk, und sie haben gerade erst angefangen. Das FBI wendet sich an das inhaftierte Computergenie Nick Hathaway und bietet ihm einen Deal an: Seine Freiheit gegen die Auslieferung der Hacker.

Genre:
Thriller, Action, Krimi-Drama
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH