Vor TV
Blade of the 47 Ronin
106 Min.Ab 18
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Blade of the 47 Ronin
Actionreiches Sequel von "47 Ronin": Der böse Zauberer Yurei ist der Nachfahre einer Familie, die vor 300 Jahren von einem der 47 Ronin getötet wurde. Jetzt ist er in Budapest aufgetaucht, um Rache zu nehmen. Yurei plant nicht nur, alle Nachkommen der damaligen Samurai auszulöschen, sondern auch die beiden Hälften des mächtigen Tengu-Schwerts zu vereinen, um so unbesiegbar zu werden. Er trifft dabei auf die junge Luna, die dazu bestimmt ist, das Vermächtnis der 47 zu erfüllen.