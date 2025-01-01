Chihiros Reise ins Zauberland
Preisgekröntes japanisches Märchen über die Abenteuer eines kleinen Mädchens: Chihiro und ihre Eltern entdecken zufällig einen stillgelegten Vergnügungspark. Während Chihiro auf den Jungen Haku trifft, verwandeln sich ihre Eltern in Schweine. Denn bei Nacht erwacht der seltsame Ort plötzlich zum Leben. Chihiro begibt sich in die geheimnisvolle Zauberwelt, um den Bann, der auf ihren Eltern lastet, zu brechen. Dafür muss sie sich aber den Aufgaben einer bösen Hexe stellen.