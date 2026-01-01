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Criminal Squad

Criminal Squad

120 Min.Ab 16
Kabel Eins120 Min.Ab 16
Kabel Eins
Criminal Squad

Criminal Squad

Ein actionreiches Spektakel mit Gerard Butler und Pablo Schreiber: Ray Merrimen und seine Gang sind gewiefte und erfolgreiche Bankräuber, die den großen Coup planen. Ein Überfall auf einen Geldtransporter, der ironischerweise leer ist, geht trotzdem schief. Eine Spezialeinheit, unter der Leitung von "Big Nick", wird auf sie angesetzt. Der Polizist sieht allerdings keine Trennlinie zwischen Recht und Unrecht und es stellt sich die Frage, wer die wahren Bösen sind.

Genre:
Krimi-Drama, Thriller, Action
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG