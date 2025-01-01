Vor TV
Dear Santa - Teuflische Weihnachten
104 Min.Ab 12
Jack Black als durchgeknallter Unheilsbringer in einer schwarzhumorigen Weihnachtskomödie: Der kleine Liam beschwört pünktlich zur besinnlichen Jahreszeit durch einen unglücklichen Buchstabendreher das Böse herauf. Denn statt dem Weihnachtsmann wendet sich der Junge mit seinem Wunschzettel an Satan höchstpersönlich. Dieser fühlt sich durch die "Fanpost" geschmeichelt und stattet Liam prompt einen Besuch ab ...