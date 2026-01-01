Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Departed - Unter Feinden

Departed - Unter Feinden

147 Min.Ab 16
ProSieben147 Min.Ab 16
ProSieben
Departed - Unter Feinden

Departed - Unter Feinden

Oscarprämiertes Meisterwerk von Martin Scorsese: Der junge Polizist Billy Costigan wird in die Mafia eingeschleust, um Syndikatsboss Costello zu Fall zu bringen. Gleichzeitig macht Costellos Vertrauter Colin Sullivan eine steile Karriere in den Reihen der Polizei - bis er schließlich auf Costello angesetzt wird. Als die beiden Spione erfahren, dass es auf der jeweils eigenen Seite einen Maulwurf gibt, beginnt ein gefährliches Spiel.

Genre:
Action
Produktion:
US, 2006
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben
Copyrights:
© Warner Bros. Entertainment GmbH