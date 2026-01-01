Departed - Unter Feinden
Oscarprämiertes Meisterwerk von Martin Scorsese: Der junge Polizist Billy Costigan wird in die Mafia eingeschleust, um Syndikatsboss Costello zu Fall zu bringen. Gleichzeitig macht Costellos Vertrauter Colin Sullivan eine steile Karriere in den Reihen der Polizei - bis er schließlich auf Costello angesetzt wird. Als die beiden Spione erfahren, dass es auf der jeweils eigenen Seite einen Maulwurf gibt, beginnt ein gefährliches Spiel.