Nachdem Katniss und Peeta die Arena der 74. Hungerspiele als Sieger verlassen haben, denkt sich das Kapitol eine List aus und sie müssen in die Arena zurückkehren.
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Entgegen den Regeln des Kapitols gewann die begabte Jägerin Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence, die letzten Hungerspiele. In der Fortsetzung des erfolgreichen Sci-Fi-Blockbusters Die Tribute von Panem - Catching Fire steht Katniss nun im permanenten Fokus des erzürnten Präsidenten Snow. Einzig die inszenierte Liebesgeschichte zwischen ihr und dem anderen Spielgewinner Peeta Mellark, porträtiert von Josh Hutcherson, bewahrt sie vor dem sicheren Tod.
Da ihr regelwidriges Verhalten in den Hungerspielen für Unruhen in anderen Distrikten gesorgt hat, sollen Katniss und Peeta auf der “Tour der Sieger” die Rebellen beruhigen. Doch die Aufstände breiten sich nach Peetas unerwarteten Heiratsantrag immer weiter aus. Um die steigende Bedrohung zu beseitigen, ändert Präsident Snow die Regeln der bevorstehenden Hungerspiele: Dieses Jahr werden die Tribute aus dem bestehenden Kreis der Sieger ausgewählt.
Die Revolution und der Spottölpel
Für Distrikt 12 bedeutet das nur eines: Katniss und Peeta müssen erneut die Arena betreten, um dort gegen Panems erfahrenste Killer zu kämpfen. Zur üblichen Vorstellungsrunde im Kapitol erscheint Katniss in einem weißen Brautkleid, das sich während der Show in ein schwarzes Spotttölpel-Kostüm verwandelt. Damit wird der Spotttölpel zum Symbol der Rebellion und Katniss Auftritt zum klaren Affront gegen das Kapitol. Denn Furcht zeigt keine Wirkung, solange es noch Hoffnung gibt.
Lang erwartete Fortsetzung der berühmten Saga mit Promi-Cast
Die Fortsetzung des dystopischen Thrillers Die Tribute von Panem basiert auf dem Jugendroman Gefährliche Liebe von Suzanne Collins. Gemeinsam mit dem oscarprämierten Filmemacher Simon Beaufoy schrieb die Autorin ebenfalls die Drehbuchadaption. Im Film werden auch ganz kleine Rollen von zahlreichen Hollywood-Legenden besetzt: So tritt Woody Harrelson als Katniss’ Trainer Haymitch auf, Lenny Kravitz verkörpert ihren Stylisten und Liam Hemsworth spielt Katniss’ Kindheitsfreund Gale. Die Dystopie erhielt mehrere MTV-, Teen Choice- und Kid Choice Awards und machte Katniss zur erfolgreichsten weiblichen Heldenfigur der US-amerikanischen Kinogeschichte.
Du warst ein Fan der Bücher und mochtest auch die erste Verfilmung der Hunger Games Saga?