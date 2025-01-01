Die Ungehorsame
Hat Leonie ihren Mann Alexander kaltblütig ermordet, als sie ihn in der Küche erstach? Oder war es Notwehr? Leonie steht wegen dieser Tat vor Gericht, und ihre engagierte Anwältin Anna Gottwald setzt alles daran, herauszufinden, wie es zu Alexanders Tod kommen konnte. Je tiefer sie in Leonies Privatsphäre vordringt, desto Erschreckenderes kommt zu Tage: Leonies Geschichte ist die einer Frau, deren Ehe sich vom Paradies schleichend zur Hölle auf Erden wandelte ...