Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein ehrenwerter Gentleman

Ein ehrenwerter Gentleman

108 Min.Ab 12
Kabel Eins108 Min.Ab 12
Kabel Eins
Ein ehrenwerter Gentleman

Ein ehrenwerter Gentleman

Thomas Jefferson Johnson hat es geschafft: vom Telefonsex-Erpresser in Florida zum Abgeordneten in Washington. Der Lobbyisten-Sumpf der Hauptstadt ist das perfekte Pflaster für den cleveren Gauner, dessen oberstes Ziel die private Geldvermehrung ist. Unterstützung findet der aufstrebende Abgeordnete in dem korrupten Altsenator Dick Dodge und seinen alten Gaunerkollegen Miss Loretta und Armando. Alles läuft nach Plan - bis er die bezaubernde Celia Kirby trifft ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1992
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))