Ein ehrenwerter Gentleman
108 Min.Ab 12
Thomas Jefferson Johnson hat es geschafft: vom Telefonsex-Erpresser in Florida zum Abgeordneten in Washington. Der Lobbyisten-Sumpf der Hauptstadt ist das perfekte Pflaster für den cleveren Gauner, dessen oberstes Ziel die private Geldvermehrung ist. Unterstützung findet der aufstrebende Abgeordnete in dem korrupten Altsenator Dick Dodge und seinen alten Gaunerkollegen Miss Loretta und Armando. Alles läuft nach Plan - bis er die bezaubernde Celia Kirby trifft ...