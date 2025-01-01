Ferrari Purosangue | V12 Sauger 🤯 | Das exklusivste SUV der Welt mit 725 PS
52 Min.Ab 12
52 Min.Ab 12
Ferrari Purosangue | V12 Sauger 🤯 | Das exklusivste SUV der Welt mit 725 PS
Mit dem Ferrari Purosangue ist ein wahres Biest auf den Straßen. Ein FUV, der SUV von Ferrari mit 4 Sitzen und 4 Türen? 👀 Das ist definitiv eine Premiere! Gemeinsam mit Chef Frank Burbach von LUEG Sportivo Düsseldorf finden wir heraus, ob der Ferrari Purosangue wirklich ein Vollblut-Ferrari ist. Dazu gehört nicht nur ein Soundcheck, sondern auch, wie sich die 725 PS auf der Autobahn anfühlen. Aber ich stelle mir auch die Frage: Ist der Ferrari Purosangue komfortabel genug für den täglichen Gebrauch? 🤔 Das habe ich für Euch natürlich genau getestet! 😎