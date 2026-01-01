Gefährten
142 Min.Ab 12
Gefährten
Nominiert für sechs Oscars: Meisterregisseur Steven Spielberg liefert mit Stars wie Tom Hiddleston und Benedict Cumberbatch sowie einem vierbeinigen Hauptdarsteller ergreifendes Weltkriegskino. Der Bauernsohn Albert und sein junger Hengst Joey sind ein Herz und eine Seele. Doch sein Vater muss das Wunderpferd an die Armee verkaufen, um die Existenz der Familie zu retten. Als Last- und Zugtier im Ersten Weltkrieg eingesetzt, wechselt Joey die Fronten wie auch seine Besitzer ...