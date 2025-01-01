Herztöne
89 Min.Ab 6
Herztöne
Lissie Lensen hat als kleines Mädchen nur einen Traum: Prinzessin werden. Folgerichtig ist sie jetzt auch bei der trendigen Frauenzeitschrift "Gossip" gelandet. Doch leider nur als kleine Assistentin, denn ihre Chefin Carmen traut ihr nicht zu, mit dem richtigen Biss auf Promi-Jagd zu gehen. Erst als Lissie mit dem gutaussehenden Paul einen heißen One-Night-Stand hat, ändert sich ihr Leben schlagartig: Paul ist der Verlobte der dänischen Prinzessin und Thronfolgerin Silvia.