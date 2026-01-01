Joko & Klaas gegen ProSieben - Jokos persönliches Best-of
125 Min.Ab 12
125 Min.Ab 12
Joko & Klaas gegen ProSieben - Jokos persönliches Best-of
Im Kampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber um 15 Live-Minuten fordern Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt seit nunmehr 33 Folgen ihren Sender heraus. Zeit, auf einige persönliche Highlights der Show zurückzublicken. Lagerhallen-Einbruch, unerkannt S-Bahn fahren, Kochen im Dunkeln - Joko präsentiert sein ganz persönliches Best-of aus "Joko & Klaas gegen ProSieben".