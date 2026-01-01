Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of
145 Min.Ab 12
145 Min.Ab 12
Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of
Im Kampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber um 15 Live-Minuten fordern Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt seit nunmehr 33 Folgen ihren Sender heraus. Zeit, auf einige persönliche Highlights der Show zurückzublicken. Funkturm besteigen, Flugzeug landen, Stuntlizenz erwerben - Klaas präsentiert sein ganz persönliches Best-of aus "Joko & Klaas gegen ProSieben".